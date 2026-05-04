Bartenbach präsentiert neue Mitarbeiterin

Seit dem 1. Februar 2026 verstärkt Thalina Schmittel als Senior Art Director & Team Lead Creative das Team der Fullservice-Agentur Bartenbach aus Mainz.

In ihrer Rolle verbindet Schmittel die kreative Markenkommunikation der Agentur mit der haptischen Markenwelt von Werbeartikeln und Merchandising-Produkten. Schmittel bringt langjährige Erfahrung in Grafikdesign, Teamleitung und digitaler Markeninszenierung mit und entwickelte für nationale und internationale Kunden individuelle Merchandising- und E-Commerce-Lösungen.

Bei Bartenbach liegt ihr Schwerpunkt auf der kreativen Verzahnung von haptischer Kommunikation und Storytelling. Ziel sei es, so die Agentur, Werbe- und Merchandising-Artikel zu starken Markenbotschaftern zu machen, sowohl strategisch, als auch visuell und haptisch. Dabei achtet Schmittel vor allem auf ganzheitliche Marken- und Werbeartikelstrategien, CI-konforme Kollektionen und nachhaltige Produktdesigns, die Markenidentität und Haptik konsequent verbinden. Als Team Lead Creative verantwortet sie die strategische und fachliche Weiterentwicklung des Creative-Teams. „Ich sehe großes Potenzial, kreative Ideen mit effizienten Strukturen zu verbinden und durch KI-gestützte Designprozesse die Abteilung zukunftsorientiert weiterzuentwickeln“, so Schmittel.

Mit der neuen Position unterstreicht Bartenbach den Anspruch, den Werbemittel- und Merchandising-Bereich kreativ und strategisch weiter auszubauen. „Werbemittel sind für uns längst keine Zugabe oder kostengünstige Geschenke, sondern ein zentrales

Instrument der Markenführung und fester Bestandteil im Marketing-Mix“, sagt Geschäftsführer Jörg Grünewald, verantwortlich für den Bereich Einkauf und

Lieferanten. „Mit Thalina gewinnen wir eine erfahrene Kreative, die Markenverständnis, Produktdesign und Prozesskompetenz zusammenbringt.“ Gerade im wachsenden Fullservice-Geschäft mit komplexen B2B-Marken sei es entscheidend, dass Kampagnen, digitale Touchpoints und haptische Markenerlebnisse nahtlos ineinandergreifen. Genau an dieser Schnittstelle sieht Bartenbach die neue Senior Art Director & Team Lead Creative als wichtigen Baustein.

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