Geiger entwickelt Organisationsstruktur weiter

Am deutschen Hauptsitz der international tätigen Geiger GmbH, US-Lewiston, wurde die Organisationsstruktur gezielt weiterentwickelt und neue Schlüsselpositionen geschaffen, um Wachstum, Qualität und nachhaltige Unternehmensentwicklung langfristig zu sichern.

Zum 1. April 2026 übernahm Marc Fensterseifer die Position des Sales Director. Zuvor leitete er erfolgreiche den Fullservice-Bereich, den er kontinuierlich weiterentwickelte. In seiner aktuellen Rolle verantwortet er die Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie sowie den E‑Commerce, mit klarem Fokus auf Skalierung, Digitalisierung und hochwertigen Kundenservice.

Für das Personalmanagement ist seit dem 1. Februar 2026 Stefanie Steinkirchner verantwortlich. Ihr Schwerpunkt liegt auf modernen HR‑Strukturen, professionellen Recruiting‑ und Onboarding‑Prozessen sowie auf einer Unternehmenskultur, die Mitarbeiterzufriedenheit, Motivation und langfristige Bindung aktiv fördert.

Den Innendienst im Streckengeschäft (Dropshipping) verantwortet seit dem 1. Mai 2026 Jessica Mendonca, die hier effiziente, skalierbare und qualitativ hochwertige Prozesse entlang der gesamten Auftragsabwicklung sicherstellt. Zusätzlich begleitet sie aktiv die Weiterentwicklung von ESG‑Themen (Environmental, Social, Governance) im Unternehmen.

Außerdem ist Andre Frischknecht seit dem 1. März 2026 als Teamleitung Logistik tätig. Hier verantwortet er sämtliche Lager- und Logistikprozesse, vom Warenein- und ausgang über Retouren bis hin zur Qualitätssicherung. Sein Fokus liegt auf klaren Abläufen, hoher Prozessqualität und einer engen Zusammenarbeit mit Einkauf, Vertrieb und Geschäftsführung.

„Wir freuen uns sehr nun vier starke Persönlichkeiten in Schlüsselpositionen zu haben. Gemeinsam werden sie die Weiterentwicklung der Geiger GmbH konsequent vorantreiben“, so Alex Heinecke, Managing Director DACH der Geiger GmbH.

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