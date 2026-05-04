PromoSwiss Generalversammlung: Wahlen & Weichenstellungen

Die 83. Generalversammlung des Schweizer Branchenverbands PromoSwiss fand im April bei der Feldschlösschen Getränke AG in Rheinfelden statt. Im Mittelpunkt standen persönlicher Austausch, strategische Weiterentwicklung und zukunftsorientierte Verbandsprojekte.

Mit einem persönlichen und pointierten Bericht eröffnete Urs Germann, Präsident des PromoSwiss-Verbands, die Versammlung. Germann ordnete das Branchengeschehen ein, benannte zentrale Herausforderungen und zeigte zugleich konkrete Perspektiven auf.

Im Rahmen der anschließenden Wahlen bestätigte die Generalversammlung die strategische Weiterentwicklung des Vorstands mit zwei neuen Mitgliedern für das Ressort Internationale Verbände & Projekte. Mit ihrer internationalen Erfahrung und fundierten Branchenkenntnis stärken José A. Martinez von Sigg und Salvatore Sangiorgio von reisenthel die globale Vernetzung und Projektkompetenz von PromoSwiss.

Ein zentrales Thema der Versammlung war zudem die Weiterentwicklung der PromoSwiss-App, der zentralen Plattform beUnity. Parallel dazu baut der Verband sein Weiterbildungsangebot weiter aus und bietet vier praxisnahe Webinare mit Fokus auf die digitale Welt an. Die Inhalte sind aktuell, relevant und gezielt auf die Herausforderungen der Branche ausgerichtet.

Einen weiteren inhaltlichen Impuls setzte Rebecca Shara Jäckli, Geschäftsführerin bei Grundbildung Kaufleute Branche Marketing & Kommunikation, die in ihrem Vortrag schilderte, wie die kaufmännische Ausbindung in der Schweizer Werbeartikelbranche heute gestaltet wird.

Darüber hinaus standen Themen wie Marketing & Kommunikation und die kommenden Branchentermine im Fokus. Wie üblich waren zudem Lieferantenpartner eingeladen, ihre Produkthighlights vorzustellen. Prodir und Eckert Werbeartikel präsentierten ihre neuesten Kollektionen.

Nach dem offiziellen Teil erwartete die Teilnehmenden ein exklusiver Brauereirundgang mit anschließender Bierverkostung und Brezel-Apéro. Den stimmungsvollen Abschluss bildete ein Dinner, das in entspannter Atmosphäre Raum für persönlichen Austausch, Vernetzung und anregende Diskussionen bot.

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Fotos: Promoswiss