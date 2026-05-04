schrema Hausmesse: Angenehme Atmosphäre

Am 22. April 2026 wurde die Buderus Arena Wetzlar im Rahmen der dritten Hausmesse der Fullservice-Agentur schrema zum Treffpunkt für Werbeartikel, Ideen und persönliche Gespräche. Rund 160 ausgewählte Gäste waren vor Ort, und damit fast alle, die sich im Vorfeld angemeldet hatten. Für das Team der Veranstalter zeigt diese Resonanz ein verbindliches Interesse.

Mit 16 bewusst ausgewählten Ausstellern blieb die Messe übersichtlich und hochwertig. Jeder Bereich war gezielt besetzt, ohne austauschbare Stände. Das sorgte für Orientierung statt Überangebot.

Neben den hochwertigen Ausstellern und zahlreichen Besuchern machte auch die Atmosphäre den Messetag aus. Viele Besucher nahmen sich mehrere Stunden Zeit, schauten sich die Produkte in Ruhe an und nutzten die Gelegenheit für persönliche Gespräche mit dem schrema Team und den Ausstellern. Dass die Kunden viel wert auf den direkten Austausch legen, zeigte sich anschließend auch im Kundenfeedback.

Als besondere Highlights punkteten der Fußball- sowie der Dartsstand des Veranstalters. Am Fußball-Stand konnten Besucher ihren eigenen Ball live mit ihrem Logo bedrucken lassen, was für großes Interesse sorgte.

Der Dartsstand brachte zusätzlich Bewegung rein – mit viel Liebe zum Detail umgesetzt, im schrema Design gestaltet, und mit genau dem richtigen Maß an Wettbewerb und Spaß.

Ergänzt wurde das Ganze durch den schrema Fullservice-Stand, an dem Prozesse und Lösungen rund um Werbeartikel greifbar wurden.

Abgerundet wurde die Messe durch Snacks im schrema Design, eine gute Organisation vor Ort und viele Gespräche, die auch nach dem Tag weitergehen.

„Unser Anspruch war eine Messe mit Struktur, klarer Auswahl und Raum für echte Gespräche. Die Rückmeldungen zeigen, dass wir genau damit richtig lagen“, fasst Geschäftsführer Simon Schreiner zusammen.

www.schrema.de

Fotos: schrema