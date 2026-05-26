DIE6 startet Leaders-Community

Am 5. Mai 2026 fand zum ersten Mal das neue, strategische Dialogformat DIE6-Leaders-Community, veranstaltet von DIE6, in Hofheim-Diedenbergen statt. Dazu reisten über 100 Führungskräfte der wichtigsten Lieferantenpartner sowie die Geschäftsführer der 18 DIE6-Mitgliedshäuser an, um über die Zukunft des Werbeartikelmarktes, neue Vertriebswege und die gemeinsame Weiterentwicklung der Branche zu sprechen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Vorstellung der neuen Vertriebsanlage von DIE6 sowie der neue Hybrid-Shop Klaus, der ein zentraler Bestandteil der Anlage ist.

Ziel des Hybridmodells sei es, so DIE6, digitale Möglichkeiten intelligent mit der Stärke individueller Beratung zu verbinden und Standardprozesse so einfacher, schneller und effizienter werden zu lassen. Gleichzeitig entstehe so mehr Raum für kreative Lösungen, persönliche Beratung und Marktbearbeitung mit Kunden und Lieferantenpartnern.

Der neue Shop soll Vertriebsprozesse vereinfachen, Produktdaten intelligenter nutzbar machen und neue, digitale Verkaufsflächen schaffen. Geplant sind unter anderem individuelle Untershops, Shop in Shop-Lösungen für Lieferanten-Partner, Markenwelten für Besucher, automatisierte Auftragsprozesse sowie KI-gestützte Layout- und Personalisierungsfunktionen, so DIE6. Das neue System soll ermöglichen, dass Prozesse innerhalb der DIE6-Gruppe, zwischen der Zentrale und den Mitgliedshäusern, aber auch der Kommunikation und Datenverarbeitung mit den DIE6-Lieferantenpartnern effizienter, strukturierter und möglichst automatisiert funktionieren.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung wurde unter den wichtigsten Partnern der Gruppe eine Befragung durchgeführt, die zeigte, dass die Mehrheit der Lieferanten die Zukunft in einer intelligenten Verbindung aus Digitalisierung und persönlichem Vertrieb sehe.

Neben strategischen Themen wurden auf der DIE6-Leaders-Community viele intensive Gespräche und offene Diskussionen geführt, die zeigen, wie stark das Netzwerk innerhalb der Gruppe gelebt wird.

Besonders wertvoll war dabei nicht nur der offizielle Teil der Veranstaltung, sondern auch der persönliche Austausch am Abend. Viele Lieferantenpartner verbrachten den gesamten Abend gemeinsam mit der DIE6-Community. Neben intensiven geschäftlichen Gesprächen wurden vor allem auch bestehende persönliche Beziehungen vertieft und neue Kontakte geknüpft.

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