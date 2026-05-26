Florapresenta setzt auf Spezialisierung

Die Florapresenta GmbH, Henstedt, kündigt im Mai 2026 an, ihr Sortiment strategisch neu auszurichten und sich vollständig auf das Kerngeschäft, den Vertrieb der promo seeds Werbe-Saattüten, zu konzentrieren.

Florapresenta ist seit über 30 Jahren exklusive Vertriebspartner von promo seeds in der DACH-Region.

Im Zuge der Neuausrichtung wird das etablierte Sortiment der Samensets an die Heri-Rigoni GmbH, Niedereschach, übergeben, die es in den Bereich werben und wachsen integriert. Mit der Übernahme erweitert die emotion factory ihr Portfolio gezielt um marktbewährte Produkte im Bereich nachhaltiger Werbeartikel. Kunden profitieren weiterhin von hoher Produktqualität, zuverlässiger Lieferfähigkeit und den erweiterten Möglichkeiten der Heri-Rigoni GmbH.

Das Sortiment der Wünsch-dir-was-Tüten sowie das Kartensortiment mit integrierten Samentüten wird von der Firma Taschis, Bernbeuren, übernommen, die damit ihr Produktportfolio um kreative und nachhaltige Werbeprodukte erweitert.

Ziel aller Beteiligten ist es, bewährte Produkte erfolgreich weiterzuführen, bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und neue Impulse zu setzen. Für ihre Kunden steht bei allen drei Unternehmen vor allem Kontinuität im Vordergrund. Die Weiterführung der Produktlinien erfolgt nahtlos, sodass Qualität, Service und Liefersicherheit auch künftig gewährleistet bleiben. Gleichzeitig schafft die neue Struktur Raum für Weiterentwicklung, neue Ideen und eine langfristige Stärkung der erfolgreichen Produktserien.

www.heri.de

www.florapresenta.de

www.taschis.com