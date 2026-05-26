Gor Factory erweitert Online-Plattform

Das spanische Unternehmen Gor Factory, E-Murcia, zu dem Marken wie Roly oder Stamina gehören, hat 2026 seinen Onlineshop um die Funktion von 3D-Produktbildern erweitert. Die neue Funktion ermöglicht es Kunden, das Layout dreidimensional zu gestalten und dem Endkunden zur Abnahme zukommen zu lassen. Neben der freien Gestaltung, wie Platzierung von Logos o.ä., ist dies eine weitere digitale Kundenschnittstelle, die die Arbeit erleichtert.

Kunden haben, neben dem Versand der 3D-Produktbilder zudem die Möglichkeit, ein Angebot mit eigenen Aufschlägen und auf dem eigenen Briefkopf zu erstellen. Hierbei geht es nicht nur um Preisermittlung, die Ware kann dann auch direkt bestellt werden.

www.gorfactory.com

www.roly.eu