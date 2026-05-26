Der Taschenspezialist Joytex aus Rhede im Münsterland erweitert im Mai 2026 seine Geschäftsführung. Pascal Mölders, der nach seinem Masterabschluss und einer Station in der Unternehmensberatung im August 2024 ins Familienunternehmen zurückkehrte, steht seiner Mutter Katja Übbing ab sofort als Teil der Geschäftsführung zur Seite.

Mölders war zunächst als Projektmanager für die strategische Unternehmensentwicklung tätig und verantwortete in dieser Zeit eine Vielzahl an Projekten, die die konzeptionelle Neuausrichtung und den Relaunch des Onlineshops, umfangreiche interne Prozessoptimierungen u.a. durch Digitalisierung und Automatisierung von Produktionsprozessen mit Hilfe von Robotik sowie die strategische Weiterentwicklung der Marke und des Produktportfolios.

„Ich bin unglaublich stolz, gemeinsam mit meiner Mutter, Joytex als Familienunternehmen in die dritte Generation zu führen und zu entwickeln. Als Geschäftsführer möchte ich Joytex als Marke und als der Experte für Werbetaschen im deutschsprachigen Raum noch präsenter darstellen und gleichzeitig das internationale Wachstum weiter vorantreiben. Gemeinsam mit bereits getätigten und geplanten Investitionen in unseren Standort in Deutschland wollen wir mit unserem Team hier in Rhede weiter wachsen um gemeinsam mit unseren Kunden erstklassige Produkte in Deutschland zu kreieren und ihnen als verlässlicher, familiärer Partner langfristig zur Seite zu stehen“, so Mölders.

www.joytex.de