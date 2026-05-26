Jung unterstützt lokale Moorrenaturierung

Im Rahmen des Schutzes von Mooren an den eigenen Unternehmensstandorten unterstützt Jung in diesem Jahre zwei regionale Renaturierungsprojekte in Baden-Württemberg und Thüringen mit 5.200 Euro. Damit leistet Jung einen Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz, bei dem Moore als CO 2 -Speicher einen großen Beitrag leisten.

In Baden-Württemberg fördert Jung das Projekt „Moorrenaturierung und Klimaschutz im Kugelmoos“ in Villingen-Schwenningen, ein Projekt der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg und Teil des neuen Klimafonds BW. Durch die freiwillige Spende werden ca. 400 Quadratmeter Moorfläche langfristig geschützt. Als Wirknachweis für den Einsatz im Klima- und Naturschutz erhält Jung sogenannte Naturprämien. Die Unterstützung ermöglicht die dauerhafte Bindung von ca. 40 Tonnen CO₂ über einen Zeitraum von 80 Jahren – ein messbarer Beitrag zur Unterstützung der Klimaschutzziele des Landes Baden-Württemberg.

In Thüringen wird das Naturschutzgroßprojekt „Bäche, Moore und Bergwiesen im Thüringer Wald“ der Naturstiftung David, Stiftung des BUND Thüringen unterstützt, das u.a. darauf abzielt, den Thüringer Wald klimastabil auszurichten. Die finanzielle Unterstützung trägt dazu bei, Bäche zu renaturieren, trockengelegte Moore wieder zu vernässen und artenreiche Bergwiesen langfristig zu erhalten.

Für Jung ist der Beitrag zum Schutz der Moore ein Teil der übergeordneten Verantwortung für Klima und Biodiversität und zeigt die Haltung des Unternehmens, ökologische Verantwortung zu leben.

„Mit unseren Standorten in Baden-Württemberg und Thüringen haben wir einen engen Bezug zu den Regionen. Deshalb unterstützen wir gezielt Projekte, die hier vor Ort positive ökologische Wirkung entfalten“, so Tania Teschner, Marketing- und Presseverantwortliche bei Jung. „Moorrenaturierung ist eine der effektivsten Maßnahmen, um CO₂ zu binden und Lebensräume zu sichern – das möchten wir aktiv fördern.“

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