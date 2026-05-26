Schweiz: Umsatzwachstum bei Werbeartikeln

Die Stiftung Werbestatistik Schweiz hat die Werbeausgaben im Schweizer Werbemarkt für das Jahr 2025 erhoben. Die ausgewiesenen Netto-Werbeumsätze beliefen sich insgesamt auf 4,1 Mrd. CHF (ca. 4,5 Mrd. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem leichten Rückgang von 53 Mio. bzw. 1,3%. Die Entwicklung spiegelt das verhaltene Wirtschaftswachstum in der Schweiz wider: Das Bruttoinlandprodukt legte 2025 lediglich um 1,3% zu.

Trotz des insgesamt rückläufigen Marktvolumens konnten gegen den Trend vier Mediengattungen ihre Umsätze gegenüber dem Vorjahr steigern. Besonders deutlich fiel der Zuwachs bei Werbe- und Promotionsartikeln aus, die um 8,1% zulegten und ein Gesamtvolumen von 933 Mio. CHF (ca. 1,022 Mrd. Euro) Umsatz erzielten. Die Außenwerbung verzeichnete ein Plus von 1,4%, die Kinowerbung wuchs um 0,5% und die Onlinewerbung um 0,9%. Demgegenüber standen Rückgänge in mehreren klassischen Werbesegmenten. Die Direktwerbung sank um 5,6%, die Fernsehwerbung um 3,3%. Stark betroffen waren die Printmedien mit einem Minus von 9,7% sowie das Radio mit einem Rückgang von 10,4%.

Die Werbestatistik berücksichtigt die Einnahmen großer internationaler Technologieplattformen im Bereich der Onlinewerbung nicht, da sich diese Unternehmen nicht an der Datenerhebung beteiligen. Um diese Lücke zu schließen, wurde eine fundierte Experteneinschätzung vorgenommen. Demnach belaufen sich die Werbeeinnahmen aus Suchmaschinen, Social Media und Plattformen wie YouTube auf rund 2,08 bis 2,55 Mrd. CHF (2,28 bis 2,79 Mrd. Euro). Ein erheblicher Teil dieser Mittel fließt jedoch ins Ausland ab.

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