Zertifikate und Auszeichnungen dienen als wertvolle Orientierungshilfe bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern und helfen Unternehmen dabei, sich im Wettbewerb klar zu positionieren. Auch in der Werbeartikelbranche gewinnen beispielsweise Zertifizierungen wie B Corp zunehmend an Bedeutung. Unternehmen aus der Branche berichten, was hinter B Corp steckt, wie der Zertifizierungsprozess abläuft und welche Vorteile eine entsprechende Zertifizierung mit sich bringt.

Sie schaffen Vertrauen, bieten Sicherheit, signalisieren Seriosität, Qualität sowie offizielle Anerkennung und werden entsprechend gerne in der externen Kommunikation genutzt und präsentiert: Die Rede ist von Auszeichnungen und Zertifikaten. Dabei gilt: Je höher der Bekanntheitsgrad eines Zertifikats, desto positiver wird in der Regel auch das damit werbende Unternehmen wahrgenommen. Mit B Corp etabliert sich eine solche Zertifizierung zunehmend auch in der Werbeartikelbranche.

Zertifizierte B Corporations, kurz B Corps, erfüllen hohe Standards in Bezug auf soziale und ökologische Leistung, Transparenz sowie unternehmerische Verantwortung. Das „B“ steht für „Benefit“ und unterstreicht den Anspruch dieser Unternehmen, nicht nur wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen, sondern einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Umwelt zu leisten. B Corps betrachten Profit also nicht als Selbstzweck, sondern bewerten ihren Erfolg an ihrem langfristigen Impact. Anstelle kurzfristiger Gewinnmaximierung setzen sie auf nachhaltige Wertschöpfung und verantwortungsbewusstes Handeln. Weltweit gibt es über 10.000 zertifizierte B Corps, mehr als 4.000 davon in der EU inklusive Großbritannien sowie über 100 mit Hauptsitz in Deutschland.

Für viele Unternehmen ist die Zertifizierung sowohl ein Instrument zur Weiterentwicklung als auch zur Positionierung im Markt. So erklärt Alexandre Gil, CEO beim portugiesischen Werbeartikellieferanten Aodaci, dass es für sein Unternehmen zwei zentrale Beweggründe gab: „Zum einen wollten wir uns als Unternehmen weiterentwickeln und verbessern, zum anderen uns klar im Markt differenzieren.“ Ähnlich beschreibt Ingrid Verschueren-Willemen, CEO des niederländischen Schirmspezialisten Senz, ihre Motivation: „Die B Corp-Zertifizierung war für uns ein naheliegender Schritt. Sie passt ideal zu unserer Unternehmens-DNA und fördert unser Streben nach höheren Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.“

Auch bei Mepal, der Marke für Küchen- und To-go-Artikel aus Kunststoff, spielte der Zertifizierungsprozess eine wichtige Rolle. Wie Isabelle Menne, Key Account Managerin des Unternehmens, berichtet, wurde der Prozess von dem externen Partner NewKids (ehemals Rainbow Collection) begleitet, der das Team während aller Schritte unterstützt habe. „Die Zertifizierung zeigt, dass Mepal nicht nur Gewinn erzielen, sondern auch Menschen, Umwelt und Gesellschaft positiv beeinflussen will. Durch eine unabhängige Prüfung wird bestätigt, dass Mepal nachhaltig wirtschaftet, etwa beim Materialeinsatz, in der Produktion, bei der CO₂-Bilanz und der Produktlebensdauer. Immer mehr Händler, Mitarbeitende und Investoren achten zudem auf klare ESG- und Impact-Ziele. Die Zertifizierung hilft Mepal, sich hier klar zu positionieren.“

Dass die Zertifizierung auch die Kommunikation erleichtert, betont Lasse Torp Hansen, Marketing Automation Specialist bei Neutral, einem dänischen Lieferanten für nachhaltige und zertifizierte Textilien: „Die Zertifizierung und die Gesamtbewertung machen unser Engagement leichter kommunizierbar – besonders, da wir die höchste B Corp-Bewertung aller Unte