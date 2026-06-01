Aus Prominate UK wird The 1947

Das britische Unternehmen Prominate UK (ehemals Lesmar) hat sich in The 1947 umbenannt und damit einen neuen Firmennamen eingeführt, der dem Unternehmen eine klarere Marktidentität verleihen und seine Stärken sowie seine Spezialisierung im Bereich Markenartikel unterstreichen soll.

Das 1947 gegründete Unternehmen steht für nachhaltige, langlebige und sorgfältig gestaltete Merchandise-Artikel, die Marken dabei helfen, eine sinnvolle und wirkungsvolle Kundenbindung aufzubauen. Mittlerweile ist The 1947 eine moderne Agentur für Markenartikel, die über globale Reichweite, starke digitale Kompetenzen und einen strategischen Ansatz verfügt, um Kunden dabei zu unterstützen, stärkere Markenbindungen aufzubauen.

Unter dem neuen Namen wird das Unternehmen sein Angebot klarer kommunizieren und gleichzeitig weiterhin von seiner Zugehörigkeit zur Prominate Group profitieren. Laut einer offiziellen Pressemitteilung „verleiht das Rebranding dem Unternehmen eine deutlichere Identität und eine stärkere Plattform, um die Handwerkskunst, die Sorgfalt und das strategische Denken hinter seinem Produktangebot zu vermitteln. Außerdem soll es die Marktpositionierung schärfen und das künftige Wachstum durch eine klarere, überzeugendere Geschichte für die gesamte Branche unterstützen.“

Bei dieser Maßnahme handelt es sich lediglich um eine Änderung des Firmennamens; die offizielle Unternehmensnummer und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bleiben unverändert. Für Kunden und Lieferanten ergeben sich keine Beeinträchtigungen hinsichtlich der täglichen Kontakte, der Dienstleistungen, der Rechnungsstellung oder der Zahlungsmodalitäten.

Laut offiziellen Quellen markiert die Einführung von The 1947 die nächste Phase in der Unternehmensentwicklung und verbindet Kontinuität für bestehende Kunden mit einem klareren Marktangebot. Das Unternehmen erklärte, die neue Identität spiegele sein Bestreben wider, Marken dabei zu unterstützen, Merchandising-Artikel strategischer und effektiver einzusetzen, während es in die nächste Wachstumsphase in der Branche eintritt.

www.the1947.com