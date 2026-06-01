Michael Wetzel neuer Vorsitzender der Jungen Unternehmer

Am 14. Mai 2026 haben die Mitglieder des Wirtschaftsverbandes Die Jungen Unternehmer (Regionalverband Metropolregion Rhein-Neckar) bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung in Neckarbischofsheim mit Michael Wetzel, Geschäftsführer der Wetzel Werbegeschenke, einen neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Damit folgt Wetzel auf Susanna Becker, Geschäftsführerin der Heless GmbH, die den Verband in den vergangenen Jahren mit großem Engagement führte. Becker bleibt dem Führungsgremium jedoch weiterhin eng verbunden und übernimmt im Vorstand ab sofort die strategisch wichtige Rolle der Neumitglieder-Beauftragten.

Für seine kommende Amtszeit hat sich das neue Vorstandsteam klare Schwerpunkte gesetzt. Im Fokus stehen die drängendsten Herausforderungen für den unternehmerischen Nachwuchs: der erfolgreiche Generationenwechsel in Familienunternehmen, die digitale Transformation sowie der konsequente Abbau bürokratischer Hürden, die gerade jungen Betrieben oft Steine in den Weg legen.

„Gerade in wirtschaftlich volatilen Zeiten braucht die junge Wirtschaft klare Rahmenbedingungen und eine starke, hörbare Stimme. Wir wollen als aktiver Impulsgeber agieren, den branchenübergreifenden Austausch intensivieren und den Dialog mit Politik und Gesellschaft in der Region weiter ausbauen“, so Wetzel.

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