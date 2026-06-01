Nostalgic-Art feiert 30-jähriges Jubiläum

Was Mitte der 90er Jahre als Leidenschaft für klassische Werbung begann, entwickelte sich über drei Jahrzehnte hinweg zu einem international erfolgreichen Unternehmen, und so feiert Nostalgic-Art in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.

Das Berliner Unternehmen druckt alte Werbeplakate auf Blech, sodass dreidimensional geprägte Schilder entstehen sowie praktische und dekorative Dosen, kultige Tassen und liebevoll gestaltete Pfefferminz-Dosen, die nicht bewusst kurzlebigen Trends folgen, sondern auf Wiedererkennbarkeit, Qualität und emotionale Wirkung setzen. So entstand eine Kollektion hochwertiger Merchandising- und Lifestyleprodukte.

Gründer Teja Engel brachte die Idee aus England mit, und obwohl Nostalgic-Art den Retro-Look nicht neu erfunden hat, etablierte das Unternehmen ihn früh als eigenständige Designrichtung, prägte ihn maßgeblich mit und unterstützte die konsequente Weiterentwicklung. Gemeinsam mit seiner Frau baute Engel so eine Marke auf, die heute zu den führenden Anbietern nostalgischer Lifestyle-Produkte zählt.

Zu den langjährigen Lizenzpartnern zählen mit Coca-Cola, Mercedes-Benz, BMW, Harley-Davidson, Vespa, Kellogg’s oder John Deere Marken, die durch ihre Geschichte verbunden sind und diese visuell hochwertig erzählen.

Zum Jubiläum startet Nostalgic-Art eine internationale Kampagne mit aufmerksamkeitsstarken POS-Konzepten für den Fachhandel und präsentiert sich dabei bunt, kreativ und selbstbewusst.

www.nostalgic-art.de