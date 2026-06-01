PromoNotes erweitert Online-Angebot

In Verbindung mit einer neuen Buchlinie stellte PromoNotes, Quickborn, im Mai 2026 mit dem Online-Shop eine moderne Plattform für individuell gestaltbare Bücher und Notizlösungen vor.

Nahezu alle im Shop verfügbaren Produkte können hinsichtlich Covermaterialien, Veredelungen, Prägungen, Farben, Formate oder in weiteren Details flexibel konfiguriert werden. Gleichzeitig sorgen standardisierte Innenteile für eine schnelle und kalkulationssichere Produktion zu festen Preisen.

Auch die neue Buchlinie ermöglicht eine maximale Individualisierung der Außengestaltung und kombiniert diese mit standardisierten und verfügbaren Innenteilen. Mit dem Ausbau des Shops verfolgt PromotNotes das Ziel, hochwertige Papierprodukte schneller, einfacher und transparenter zugänglich zu machen, ohne dabei auf Individualität und hochwertige Verarbeitung zu verzichten.

www.promonotes.shop