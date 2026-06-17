Karlowsky stellt TV-Koch Süsser als Markengesicht vor

Die Premium-Marke Diamond Cut der Karlowsky Fashion GmbH bekommt im Juni 2026 prominenten Zuwachs und festigt so ihre Stellung in der internationalen Spitzengastronomie.

Mit TV-Koch und Gastronomie-Experte Mike Süsser, u.a. bekannt aus „Mein Lokal, Dein Lokal“, gewinnt der Hersteller für Berufsbekleidung ein neues Markengesicht.

Der Weg Süssers in die Karlowsky-Familie basiert dabei nicht auf einem klassischen Werbedeal, sondern verlief organisch und persönlich, denn Robin Pietsch, ebenfalls TV-Koch und langjähriger Markenbotschafter von Karlowsky, stellte den Kontakt her. Gemeinsam repräsentieren sie eine neue Generation von Gastronomen, die höchste Ansprüche an Qualität, Ästhetik und Zusammenhalt stellt. Süsser wird die Linie Diamond Cut Excellence künftig sowohl bei seinen TV-Auftritten als auch in seinem täglichen Wirken als Berater und Gastronom tragen. Zusätzlich wird das gesamte Team des Gmundnerberghaus, das Herzensprojekt von Mike Süsser und seinem langjährigen Partner David Daxner, vollständig mit Karlowsky und Diamond Cut ausgestattet.

„Dass ich jetzt Teil der Karlowsky-Welt bin, fühlt sich absolut richtig an, weil es über die Freundschaft zu Robin Pietsch entstanden ist. Wir sind eine echte Gemeinschaft, die dieselben Werte teilt“, so Süsser. Auch Thomas Karlowsky, Geschäftsführer bei Karlowsky Fashion, freut sich über die Zusammenarbeit: „Wir verstehen uns nicht nur als Hersteller, sondern als Partner der Gastronomie. Dass Mike Süsser durch Robin Pietsch zu uns gefunden hat, unterstreicht unseren familiären Ansatz. Es geht uns um echte Überzeugung und ein starkes Netzwerk über Ländergrenzen hinweg. Mit Mike haben wir einen Partner gewonnen, der diese Philosophie perfekt verkörpert.“

www.karlowsky.com