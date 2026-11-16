Nach vielen Jahren in Düsseldorf wechselt die PSI-Messe 2027 ihren Standort nach Köln, wo die europäische Werbeartikel- und Merchbranche vom 12. bis 14. Januar 2027 ins neue Jahr startet.

Im Interview, das in der neuesten Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 476 zu finden ist, spricht PSI Director Petra Lassahn über neue Impulse für die Branche, worauf sich Messebesucher freuen können und erklärt, warum die Baustelle am Kölner Hauptbahnhof für die Besucheranbindung sogar hilfreich sein kann.

Das gesamte Interview finden mit Petra Lassahn finden Sie hier:

https://www.werbeartikel-verlag.de/2026/11/16/es-tut-der-branche-gut-neue-impulse-zu-bekommen/