In diesem Jahr feiert Pelican Products mit europäischem Hauptsitz in Barcelona, der auch für Afrika und den Mittleren Osten zuständig ist, sein 40-jähriges Bestehen. Das 1976 in Kalifornien von Dave Parker ins Leben gerufene Unternehmen hat sich in den letzten vier Jahrzehnten mit der Marke Peli zu einem der führenden Hersteller von Schutzkoffern und fortschrittlichen Leuchten entwickelt. Insbesondere in Extremsituationen, z.B. bei Exkursionen in arktischer Kälte oder in der Wüste, haben sich Peli-Koffer als Ausrüstungsschutz vielfach bewährt. Die Lampen des Unternehmens finden vorwiegend in professionellen Bereichen Anwendung und gehören u.a. zur Ausstattung von Feuerwehr, Polizei und Militär.

„Pelican hat eine fantastische Reise hinter sich – von den Anfängen in einer Garage bis hin zur globalen Präsenz als Hersteller der robustesten Produkte ihrer Art“, so Lyndon Faulkner, President und CEO von Pelican. „Unseren anhaltenden Erfolg verdanken wir all jenen, die uns mit ihren Ideen und Visionen, ihrem Enthusiasmus und mit harter Arbeit über die Jahre unterstützt haben.“

