Wie der GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) in seinem Newsletter berichtet, hat Frank Dangmann die C. Josef Lamy GmbH, Heidelberg, Ende Oktober in bestem gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Dangmann war als Prokurist verantwortlich für den Geschäftsbereich Promotion Produkte Europa und das Industriegeschäft und hat zwölf Jahre lang das Gesicht von Lamy in der Werbeartikelbranche geprägt. In dieser Zeit sei es ihm gelungen, das Promotiongeschäft der Traditionsmarke in einem „schwierigen Marktumfeld für Markenartikler positiv“ weiterzuentwickeln.

Dangmann wird der Werbeartikelbranche weiter verbunden bleiben und auf einhelligen Wunsch des GWW-Vorstands auch seine ehrenamtliche Tätigkeit als stellvertretender Verbandsvorsitzender und Sprecher der Sektion Markenartikel innerhalb des GWW mindestens bis zur nächsten Wahl fortsetzen.

