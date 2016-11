Der britische Branchenverband BPMA (British Promotional Merchandise Association) hat im Zuge seiner Jahreshauptversammlung Graeme Smith zum neuen Vorsitzenden ernannt. Der Managing Director der Cyan Group, GB-Twickenham, ist seit fünf Jahren im Board des Verbands aktiv und folgt auf Matt Franks (Fluid Branding). „Ich freue mich, die Rolle des Vorsitzenden in einer so entscheidenden Zeit zu übernehmen“, so Graeme über seine neue Position. „Der Vorstand und das Sekretariat des BPMA sind sehr aktiv, und ich möchte die gute Arbeit von Matt Franks fortsetzen. Mein Ziel ist es, die Mitglieder des Verbands noch enger miteinander zu vernetzen und das Aus- und Weiterbildungsangebot zu optimieren.“

Vor seinem Eintritt in die Cyan Group vor sechzehn Jahren trat Smith als professioneller Rugby-Spieler für England und Schottland bei internationalen Wettkämpfen an. 2008 nahm er an der ersten BPMA Academy teil und erhielt ein Zertifikat mit Auszeichnung. Zudem ist Smith Mitglied im Beirat des IPIA (Independent Print Industry Association).

Mit Malcolm Garnett (PromoTrade.co), Andrew Kouroushi (Stormtech) und Tracey Bowen (PF Concept) begrüßt der BPMA zudem drei weitere neue Vorstandsmitglieder.

https://bpma.co.uk