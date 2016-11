Als Präsentidee mit Erinnerungswert für die Ewigkeit präsentiert emotion factory seine kleinen Fichten mit einer Höhe von rund 20 bis 30 cm, die sich mit weihnachtlichem Schmuck und angehängten Grußkarten individuell veredeln lassen. In edlen Übertöpfen aus Steinzeug verbreiten sie beim Empfänger sowohl im Büro als auch Zuhause weihnachtlichen Duft und schaffen schon vor dem Fest eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Die Bäumchen sind mit verschiedenen Anhängern sowie dazu passenden Übertopfen in Rot oder Gold erhältlich. Auf Wunsch sind auch individuelle Farbkombinationen möglich. Verpackt werden die kleinen Fichten in einer dekorativen Kartonage. Eingepflanzt im heimischen Garten können werbende Unternehmen bei ihrer Zielgruppe im wahrsten Sinne des Wortes langlebige Freude generieren.

Weitere Informationen und Produkte finden Sie unter www.emotion-factory.com. Das Unternehmen aus dem Schwarzwald bietet ein breites Sortiment an Non-Food-Werbeartikeln mit kundenindividuellen Veredelungsmöglichkeiten an und ist seit dem 1. Juli 2016 in das Traditionsunternehmen Heri-Rigoni integriert, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Schreibgeräten mit Stempeln „made in Germany“ spezialisiert hat.

Produktinformationen:

Maße der Fichte: Baumhöhe ca. 20 – 30 cm

Kartonmaße: 36 x 13,5 x 12,5 cm

Gewicht: ca. 950 g

Werbefläche auf der Grußkarte: 7 x 10 cm

Druck: komplett individualisierbar im 4c-Digitaldruck

Kontakt:

Weiteres Material und Muster erhalten Sie bei:

Heri-Rigoni GmbH

R.Schulz@emotion-factory.com