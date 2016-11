Vom 20. bis 23. sowie vom 27. bis 29. Oktober 2016 fand im Hong Kong Convention and Exhibition Center die 25. Ausgabe der Mega Show statt. Die von Comasia und der Mega Expo (Hong Kong) Limited organisierte Messe ist nach eigener Aussage “die größte und bedeutendste Sourcing-Handelsmesse für Geschenke und Prämien, Haushaltswaren, Kochen und Servieren, Lifestyle-Produkte, Spielwaren und Spiele sowie Schreibwaren in der Region Asien-Pazifik“. Für Werbeartikler ist traditionell die 1. Phase der Mega Show, in deren Rahmen die Asian Gifts & Premiums Show stattfindet, die relevantere. Insgesamt präsentierten nach offiziellen Angaben während der zwei Phasen mehr 4.161 Aussteller aus 26 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen an 5.365 Ständen.

Wir bereits im Vorjahr waren die Ausstellungsbereiche räumlich und farblich voneinander abgegrenzt, um in der Weitläufigkeit des Messezentrums für die internationalen Einkäufer größtmögliche Übersichtlichkeit zu schaffen. Die 1. Phase war gegliedert in die Bereiche Gifts & Premiums, Giftwrap & Packaging, Festive, Christmas & Seasonal, Housewares & Home Decor, Kitchen & Dining, Glassware Trends, Toys & Games sowie Baby & Nursery. Nach der Premiere im letzten Jahr gab es zudem erneut eine Design Studio Hall mit aktuellen Designtrends. Die 2. Phase umfasste die vier Bereiche Giftware & Fashion Accessories, Stationery, Housewares & Home Textiles sowie Sanitary & Bathroom Accessories. Zu den Produkttrends im Promotionbereich gehörten einmal mehr elektronische und digitale Gadgets sowie „grüne“ Produkte – letztere waren durch Markierungen an den Ständen als solche kenntlich gemacht worden.

Mit 40.926 Einkäufern aus 128 Ländern und Regionen verzeichnete die diesjährige Mega Show einen Besucherrückgang gegenüber 2015 (mehr als 52.400 Besucher), den die Organisatoren darauf zurückführen, dass die Messe am 21. Oktober aufgrund eines Taifuns in der Region schließen musste. Dies habe jedoch keinen Einfluss auf die Qualität der Besucher und die geschäftigen Aktivitäten auf der Messe gehabt, hieß es weiter.

2017 findet die Mega Show vom 20. bis zum 23. Oktober (1. Phase) sowie vom 27. bis zum 29. Oktober (2. Phase) statt. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 357 (14. Dezember 2016).

www.mega-show.com

Bildquelle: Comasia