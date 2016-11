Von den Textilien zum Papier: Ab Januar 2017 betreut Joep Raanhuis, langjähriger Vertriebs- und Marketingleiter beim Taschenhersteller Joytex, die Aktivitäten von Geiger-Notes, Mainz-Kastel, in den Benelux-Ländern und Frankreich. „Joep Raanhuis hat jahrzehntelange Erfahrung in diesen Märkten. Er spricht nicht nur mehrere Sprachen fließend, wir profitieren auch von seinen hervorragenden Kontakten“, so Geiger-Notes-Vorstand Jürgen Geiger. Raanhuis, der aus Altersgründen bei Joytex ausgeschieden ist, ergänzt: „Ich freue mich auf eine spannende neue Herausforderung. Ich bin gerne für den Werbeartikel aktiv und kann so noch einmal ganz neue Produkte und neue Kunden kennenlernen.“

Die Geiger-Notes AG ist ein unabhängiger mittelständischer Hersteller von Werbeartikeln aus Papier mit Qualitätsmerkmal „Made in Germany“, darunter Kalender, Haftnotizen und Notizbücher. An den vier Standorten Mainz-Kastel, Schwäbisch Hall, Bielefeld und Quickborn beschäftigt Geiger-Notes mehr als 200 Mitarbeiter.

www.geiger-notes.ag