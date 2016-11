Am 23. November 2017 entführte das ZDF-Mittagsmagazin seine Zuschauer hinter die Kulissen der Jung Bonbonfabrik, Vaihingen/Enz. In dem dreiminütigen Beitrag mit dem Titel „Bonbons sind spitze!“ zeigt u.a. Geschäftsführer Jörg Dennig am Beispiel von Glühweinbonbons, wie aus kleinen Zuckerbergen große Geschmacksbomben werden – ganz so, wie schon zu Großmutters Zeiten bzw. anno 1828, als die Jung Bonbonfabrik gegründet wurde. Dabei vermittelt auch der Besuch im Jung-Bonbonmuseum interessante Einblicke in die Geschichte des beliebten Naschwerks. Das komplette Video kann hier abgerufen werden.

