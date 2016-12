„Willkommen zu Hause“ hieß es auch in diesem Jahr wieder bei der Eventreihe Welcome Home, die Werbeartikelhändler vom 29. November bis zum 8. Dezember an sechs Standorte lockte. Zusätzlich zu ihren Neuheiten für 2017 präsentierten vier der neun Lieferantenpartner Daiber, Fare, Geiger-Notes, Halfar, Jung Bonbon, koziol, Reflects by LM Accessoires/aditan, mbw und uma ihre Produktionsstätten und ermöglichten einen Blick hinter die Kulissen. Neu bei der Tour dabei: das rote Sofa, das als Key Visual des in diesem Jahr aktualisierten Auftritts für den gemütlichen, familiären Charakter der Welcome Home steht. Als weitere Neuerung konnten Händler ihre Industriekunden einladen – eine Möglichkeit, die allerdings laut Ausstellerangaben nur sehr wenige Besucher in Anspruch nahmen.

Die Tour startete am 29. November in der Hamburger Eventlocation Edelfettwerk, gefolgt von Aufenthalten bei Halfar in Bielefeld am 30. Dezember und bei LM Accessoires mit dem Tochterunternehmen aditan am 1. Dezember in Köln. In der zweiten Woche begrüßten die Lieferanten ihre Besucher zunächst am 6. Dezember in der Alten Gärtnerei in Taufkirchen bei München. Im Anschluss lud Jung Bonbon am 7. Dezember nach Vaihingen bei Stuttgart, bevor es zum Abschluss der Tour am 8. Dezember zu Geiger-Notes nach Mainz-Kastel ging. 857 Besucher (2015: 757 Besucher) nutzten nach Veranstalterangaben die Gelegenheit, abseits vom Trubel großer Messen Produktneuheiten in entspanntem Rahmen kennenzulernen und sich darüber hinaus über die Herstellung von Werbeartikeln vom Bonbon bis zur Tasche zu informieren.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten, Nr. 358 (31. Januar 2017).

// Claudia Pfeifer

www.welcome-home-tour.de