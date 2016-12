Seit November 2016 verstärkt Tina Talamantes das Vertriebsteam von Uneek Clothing in Deutschland. Talamantes ist Kennerin der Werbetextilbranche und kümmert sich nach längerer Pause jetzt um die Belange der Uneek-Kunden in Nord- und Ostdeutschland. 2005 startete sie als Sales Advisor für B&C, danach war sie vier Jahre für Falk&Ross als Area Manager tätig. „Ich freue mich sehr, meine Schaffenskraft künftig Uneek Clothing zur Verfügung zu stellen und auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus der Branche“, so Talamantes.

Uneek Clothing ist einer der führenden Textilhersteller für Sports-, Work- und Promotionwear in Großbritannien und vertreibt seine Artikel als einer der wenigen Produzenten nicht über den Großhandel.

www.uneekclothing.com