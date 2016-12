Mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 übernimmt die Unternehmensgruppe Walz mit Sitz in Ulm die Vela GmbH, Backnang. Maria Hohn hatte Vela erst zum 31. Dezember 2015 von Uwe Ellermann übernommen, doch schon damals sei klar gewesen, dass Vela zu klein ist, um sich auf Dauer als eigenständige Firma am Markt zu behaupten, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Deshalb, so weiter, hätten sich Maria Hohn und Thomas Walz gemeinsam dazu entschlossen, Vela ab Januar 2017 bei Walz zu integrieren. Hohn wird im Hause Walz weiterhin hauptverantwortlich für das Angebot und die Auftragsabwicklung der Vela-Produkte zuständig sein, das Kalendersortiment und die Preisgestaltung bleiben von der Übernahme ebenfalls unberührt.

Die neuen Kontaktdaten von Vela lauten:

Walz GmbH & Co. KG

-Abteilung Vela/Maria Hohn-

Im Lehrer Feld 6

D-89081 Ulm

Tel.: +49/731/9627762

Fax: +49/731/9627744

info@vela.de

www.vela.de

www.walz-ulm.de