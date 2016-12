D ie Moll Gruppe bekommt Zuwachs: Ab 1. Januar 2017 wird die Röhrs Werbe-Service GmbH, Düsseldorf, Teil der in Deutschland und Österreich aktiven Unternehmensgruppe, die damit auf acht Business-Units anwächst. Zur Moll Gruppe gehören außerdem Austria Promotion, Hanse Promotion, Koch Promotion, Moll logistik, Moll Promotion, Presit und WER. Der Düsseldorfer Standort wird aufgelöst. Horst Holzschneider, langjähriger Geschäftsführer der Werbeartikelagentur, wird der Moll Gruppe ab 2017 in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Die beiden Mitarbeiterinnen Ariane Lercher und Anja Korczak betreuen ihren Kundenstamm künftig als Teil des Teams der Sendener WER GmbH.

„Vor nunmehr fast 18 Jahren hat Herr Röhrs mir sein Unternehmen anvertraut und mir damit die Chance geboten, meinen Fußabdruck in einer faszinierenden Branche zu hinterlassen“, resümiert Holzschneider. „Nun ist es auch für mich an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben, und ich freue mich sehr, dass ich hierfür aus der Vielzahl an Bewerbern die Moll Gruppe als seriösen und zukunftsorientierten Partner auswählen konnte.“

Der KänguruWerbeTag am 31. Januar 2017 in der Sparkasse Düsseldorf findet wie gewohnt statt.

www.moll-gruppe.com

www.roehrs-kaenguru.de