In diesem Jahr feiert Stormtech, CDN-Vancouver, sein 40-jähriges Bestehen. Das 1977 als Importeur für Sportartikel gegründete Unternehmen hat sich bis heute zu einem der weltweit führenden Spezialisten für Funktionskleidung, Taschen und Accessoires für den Werbeartikel- und Retailmarkt entwickelt. „Mitte der 1980er Jahre bestand der Promotional Textiles-Markt aus mit Logo bedruckten T-Shirts und Kappen. Das wollten wir ändern und Unternehmen raffiniertere und technisch ausgereiftere Modelle für ihre Werbezwecke zur Verfügung stellen. So kam es zur Entwicklung der ersten gebrandeten Promotion-Jacke mit Fleece-Innenjacke, die per Reißverschluss mit der wasserfesten, atmungsaktiven Außenjacke verbunden wurde“, erläutert Unternehmensgründer und CEO Blake Annable die Ursprünge des familiengeführten Unternehmens, das heute über 140 Mitarbeiter beschäftigt.

Stormtech hat seinen Hauptsitz im kanadischen Vancouver, wo im globalen Distributionszentrum auf ca. 23.000 qm 600 Modelle gelagert werden. Außerdem verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Toronto, New York, San Francisco, London und Brisbane.

www.stormtch.ca