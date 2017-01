Die Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, einer der europaweit führenden Hersteller für Büroprodukte, baut ihre Vertriebstätigkeit in Richtung Werbeartikelhandel aus. Auf der PSI-Messe in Düsseldorf Anfang des Jahres präsentierte das Iserlohner Unternehmen seine speziell auf die Bedürfnisse des Werbeartikelmarktes zugeschnittene Kollektion. Zum Durable-Sortiment gehören u.a. Orientierungs- und Präsentationssysteme, Produkte für die Büroeinrichtung, Namensschilder, Ausweishalter sowie Schreibtisch- und Computerzubehör. Seit seiner Gründung im Jahr 1920 steht das Unternehmen für innovative Lösungen, hohe Qualität und anspruchsvolles Produktdesign. So hat Durable bereits in den 1950er Jahren die Klemm-Mappe Duraclip® erfunden, die nach eigenen Angaben weltweit erste Lösung für das Abheften von Unterlagen ohne Lochung.

Durable fertigt in Deutschland, Polen und den Niederlanden. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 700 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Iserlohn. Für seine umweltfreundliche Produktion wurde der Hersteller bereits mehrfach ausgezeichnet. Der weltweite Vertrieb erfolgt über eigene Vertriebsgesellschaften in Europa und den USA.

www.durable.de