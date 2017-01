Goldstar Europe, IRL-Dundalk, verstärkt seine Präsenz auf dem deutschen Markt: Ab sofort ist Christoph Sunderbrink als Country Manager für die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig. Sunderbrink verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche und betreute u.a. für Fare und Karl Knauer Kunden in Deutschland, Skandinavien, Frankreich und den Benelux-Ländern. „Ich freue mich sehr, dass wir Christoph an Bord holen konnten“, erklärt Colin Loughran, General Manager von Goldstar Europe. „So können wir unseren Kunden jetzt und in Zukunft noch mehr Service bieten.“

www.goldstar-europe.com