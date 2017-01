Am 1. April 2017 findet in der Kölner Textildruckerei Dakota ein Seminar über nachhaltigen Textilsiebdruck statt. Die Ganztagesveranstaltung findet in Kooperation mit der ebenfalls in Köln ansässigen Akademie für Textilveredlung, ein Unternehmen der Aka Merch & Textil GmbH, statt und wird von Dakota-Inhaber Thomas Mosner geleitet.

Bereits seit zehn Jahren veredelt Dakota Textilien nach dem „Global Organic Textile Standard“ (GOTS), einem der strengsten Nachhaltigkeitszertifikate. Mosner, der u.a. T-Shirts für Musikbands druckt, ist aus Überzeugung Botschafter für GOTS und will sein Wissen rund um ökologische und faire Textilproduktion nun an andere Siebdrucker und Textilveredler weitergeben, die ihren Betrieb auf eine nachhaltige Produktion umstellen oder den GOTS-Prozess kennenlernen wollen. Der Referent erklärt die Bedeutung von GOTS und den Weg zur Zertifizierung. In der Druckerei führt er den Prozess des Drucks mit wasserbasierten Farben vor und diskutiert mit den Teilnehmern Themen wie Verkaufsargumente, Wirtschaftlichkeit und vieles mehr.

Die Seminarteilnahme kostet 245 Euro zzgl. Mehrwertsteuer, weitere Informationen und ein Anmeldeformular finden sich auf der Website der Akademie für Textilveredlung.

www.aka-tex.de