Seit dem 1. April 2017 ist Holger Ellerbrock neuer Marketingleiter bei Sigel, Mertingen. Ellerbrock verfügt über langjährige Erfahrung in der Strategieberatung sowie in Führungspositionen im Marketing bei namhaften Unternehmen wie Grohe, Schwan-STABILO Cosmetics und Sara Lee. Er greift außerdem auf umfangreiches Know-how in den Bereichen Produkt- und Innovationsmanagement, Marktforschung und Markenführung zurück und ist bei Sigel ab sofort für die Bereiche Marketingstrategie, Produktmanagement und Produktentwicklung sowie die ganzheitlichen Kommunikationsaktivitäten verantwortlich.

