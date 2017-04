S&P Werbeartikel, Meerbusch, ist in neue Räumlichkeiten gezogen. Seit dem 27. März d.J. profitiert das sechsköpfige Team von moderner Infrastruktur und der hellen 160 qm großen Bürofläche. „Wir platzten aus allen Nähten“, so Daniel Meffert der gemeinsam mit Carsten Lenz die Geschicke von S&P Werbeartikel leitet. „Zudem haben die neuen Kunden mit dem gestiegenen Anspruch an Lager-Logistik-Dienstleistungen die Notwendigkeit einer inhaltlichen Neupositionierung von S&P Werbeartikel mit sich gebracht.“ Im neu errichteten Gebäude in Meerbusch befinde sich auch der Firmensitz des strategischen Partners Finger Marketing Service und der Konfektum GmbH. Dadurch verfüge S&P nun über ein mögliches Warenlager von über 1.500 Palettenstellplätzen mit der Option einer Ergänzungsfläche. „Immer mehr Kunden greifen auf diesen Service zurück. Des Weiteren bieten wir nun aktiv auch Konfektions- und Lettershop-Services an“, so Lenz.

Die neuen Kontaktdaten lauten:

S&P Werbeartikel GmbH

Berta-Benz-Str. 24

D-40670 Meerbusch

Tel.: +49/2150/7561240

Fax: +49/2150/7561249

info@sp-werbeartikel.de

www.sp-werbeartikel.de