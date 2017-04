Bereits zum siebten Mal fand am 6. April 2017 in der Wiener Hofburg die marke|ding| Wien statt. Österreichs größte Werbeartikelmesse richtet sich an Marketingentscheider und Einkäufer aus der Industrie. Sechs österreichische Trägeragenturen – Forum Werbemittel, KW open, Mitraco, Nowak Werbeartikel, Pro Concept und Schäfer Shop –, die Ihre Kunden zur Messe einladen, unterstützen das Konzept. Nach offiziellen Angaben präsentierten sich 126 Aussteller aus zehn Nationen im geschichtsträchtigen und malerischen Ambiente der alten kaiserlichen Residenz, darunter renommierte Markenunternehmen, interessante Spezialisten sowie diverse Erstaussteller. Darüber hinaus zeigten auch in diesem Jahr wieder einige Aussteller aus verwandten Marketingdisziplinen, vor allem aus dem Bereich der visuellen Kommunikation, ihr Leistungsspektrum. Insgesamt bot sich den Besuchern ein gelungener und vielseitiger Produktmix, ergänzt durch mehrere Vorträge zu verschiedenen Marketingthemen. Mit Prinz Charles, der auf dem Weg zur nebenan tagenden OSCE-Konferenz den Eingang zur Hofburg passierte, gab es gegen Mittag gar prominenten und vielbeachteten Besuch.

Mit 1.869 Fachbesuchern erzielte die marke|ding| Wien erneut ein sehr gutes Ergebnis. Zwar bewegte sich die Besucherbilanz unter dem Rekord von 2016 (2.221 Fachbesucher) – ein Umstand, der darauf zurückzuführen sein dürfte, dass in diesem Jahr eine Trägeragentur weniger an Bord war. Dennoch zeigten sich sowohl Veranstalter als auch Träger und Aussteller zufrieden mit der Besucherfrequenz sowie insbesondere mit der Qualität der Gespräche und Anfragen. Die nächste marke|ding| in Wien findet am 19. April 2018 statt. Zuvor, am 16. und 17. Mai 2017 öffnet in der Messe Luzern die marke|ding| Schweiz mit ihrer 3. Auflage.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 361 (28. April 2017).

// Till Barth

www.markeding-wien.at

Fotos: Till Barth, Michael Scherer, © WA Media