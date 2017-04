Mit einem runderneuerten Webauftritt präsentiert sich ab sofort die Kalenderdruckerei Eckenfelder, Wenigenlupnitz. Die in neuem Design gestaltete Homepage gibt Auskunft über das Unternehmen mitsamt seiner Firmenhistorie und -philosophie und informiert über das Leistungsspektrum und Produktportfolio der Kalenderspezialisten. Ergänzt wird die Website durch einen Blog, auf dem regelmäßig über Themen rund um den Kalender, Markttrends sowie Aktuelles aus der Werbeartikel- und Werbetechnikbranche berichtet wird. So erfahren die Leser u.a. wie man aus Kalendern ein haptisches und optisches Sinnesvergnügen macht, weshalb die Zeitmesser einen hohen Stellenwert einnehmen und was sie zu einem wirkungsvollem Werbetool macht.

www.eckenfelder.de