Am 23. und 24. März 2017 fand im CPH Hotel Seeblick in Kirchheim die Trophy & Sign – Fachausstellung für Pokale, Werbetechnik und Textilveredelung statt. Die etablierte Veranstaltung zeigt, was in Sachen Gravieren, Beschriften, Schneiden, Stempeln und Fräsen alles möglich ist und gilt zudem als Anlaufadresse für Praktiker aus den Branchen Vereinsbedarf und Pokale, Werbetechnik und Textilveredelung, die nach Lösungen suchen. „Ein Großteil der Besucher tritt mit einem konkreten Anliegen oder einer Aufgabenstellung an die Aussteller heran. Gemeinsam wird dann über Tests an Maschinen geschaut, wie man zu einem guten Ergebnis kommt“, erläutert Torsten Herbst, Geschäftsführer der cameo Laser Franz Hagemann GmbH, die gemeinsam mit Kooperationspartnern die Trophy & Sign veranstaltet. Zum Konzept der Veranstaltung gehört ein Ausstellermix aus sich ergänzenden Technologie- und Produktbereichen, wobei jedes Fachgebiet von nur einem Unternehmen besetzt wird. So können sich die Besucher branchenübergreifend informieren und von Synergieeffekten profitieren.

Nach offiziellen Angaben meldeten sich zur diesjährigen Trophy & Sign weit über 100 Besucher an, Schulungen, Workshops und Vorträge rundeten die Veranstaltung ab. Aufgrund des großen Erfolges soll die Fachausstellung bereits im Herbst eine Fortsetzung finden, geplant ist dann auch ein Get-together am Abend des ersten Ausstellungstages. Ort und Termin werden unter www.trophyundsign.de bekannt gegeben. Auf der Website können sich interessierte Unternehmen unter dem Punkt Aussteller zudem bewerben – einzelne Stände sind noch zu vergeben.

www.trophyundsign.de

Bildquelle: cameo Laser Franz Hagemann GmbH