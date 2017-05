Die 24. Ausgabe der Reklama Polygraf ging vom 24. bis zum 26. April d.J. in den Hallen 3, 4 und 6 des Messekomplexes PVA Expo Praha in der tschechischen Hauptstadt über die Bühne. Erstmals fand parallel dazu (in Halle 3A) die Obaly – Messe für innovative Verpackungen und Verpackungstechnologie – statt; bereits zum 5. Mal gab es zeitgleich in der PVA Expo Praha den Event Day. Anders als in der Vergangenheit Mitte Mai fand die Messe drei Wochen früher statt – nicht jeder potenzielle Besucher, so wurde auf Ausstellerseite beklagt, wusste von dem neuen Termin.

Nach offiziellen Angaben waren insgesamt 294 Aussteller präsent, 59 von ihnen kamen aus elf nicht-tschechischen Ländern. Sie wurden von 8.867 Personen besucht, davon 1.874 Ausländern (2016: 212 Aussteller, 12.341 Besucher). Die Aussteller haptischer Werbung waren v.a. konzentriert in der Halle 3, es wurden schwerpunktmäßig Streuartikel und Textilien präsentiert. Allerdings zeigten auch einige tschechische Spezialisten ihr Angebot, darunter Innovatives wie z.B. veredelte Glasuntersetzer aus Marmor.

Namentlich am zweiten Tag der von der Prager Messegesellschaft ABF veranstalteten Messe war es – v.a. am Vormittag – quirlig auf den Gängen. Die Aussteller hatten gut zu tun und waren mehrheitlich mit der Qualität und der Quantität der Gespräche zufrieden.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten, Nr. 362 (31. Mai 2017).

// Michael Scherer

www.reklama-fair.cz

Fotos: Daniela Dragunova, Michael Scherer, © WA Media