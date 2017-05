Bei einer Umfrage von TESTBild in Kooperation mit dem Online-Portal Statista wurde alfi, Wertheim, unter die Top 3 in der Kategorie „Thermoskannen und Thermobecher“ gewählt und gehört damit zu den Top Küchenmarken 2017. Im Rahmen der Erhebung wurden 5.000 Konsumenten in Online-Interviews u.a. dazu befragt, welche Marken sie kennen und nutzen und mit welchen sie gute Erfahrungen gemacht haben. Dabei wurden den Isolierprodukten von alfi u.a. Aspekte wie Qualität, Langlebigkeit, leichte Handhabung und gute Formgebung bestätigt.

Bei der Umfrage kamen in 84 Produktkategorien insgesamt 93.000 Markenurteile zusammen. In der Kategorie Thermoskannen und Thermobecher standen 20 Marken zur Wahl.

www.alfi.de