Die cameo Laser Franz Hagemann GmbH, Stuhr, setzt ihre Seminarreihe „Profitable Märkte für Laseranwendungen“ mit neuen Terminen fort. Bei den kostenlosen Schulungen geben Laserexperten des Unternehmens Neueinsteigern und interessierten Anwendern einen umfassenden Einblick in die Welt des Lasers, der ihnen neue Geschäftsfelder und Märkte eröffnen soll. Was mit den Lasergraviersystemen alles möglich ist und welche Ideen sich mit unterschiedlichen Materialien realisieren lassen, zeigen die nächsten Weiterbildungsmaßnahmen, die am 16. Mai sowie am 20. Juni jeweils von 10 bis 15 Uhr im Kompetenz-Zentrum Nord in Stuhr stattfinden.

„Schnuppern, Staunen, Ausprobieren“ – so lautet das Motto der cameo Laser-Schnuppertage, die ebenfalls regelmäßig in den cameo Laser-Kompetenz-Zentren stattfinden. Das kostenlose Angebot ermöglicht es Interessierten, die Lasertechnik live zu erleben und selbst zu testen. Wer möchte, lernt die Anwendungsmöglichkeiten an eigenen, mitgebrachten Materialien kennen oder nutzt Werkstücke von cameo Laser. Die Besucher erhalten kostenlos den cameo-Starterguide – einen Leitfaden zur Gründung eines eigenen Lasergravur-Unternehmens. Die nächsten cameo Laser-Schnuppertage finden am 19. Mai im Kompetenz-Zentrum Süd/West in Weingarten, am 21. Juni im Kompetenz-Zentrum Ost in Leipzig und am 6. Juli im Kompetenz-Zentrum Nord in Stuhr statt, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Außerdem bietet cameo am 17. Mai und am 4. Juli – jeweils von 11 bis 12 Uhr – ein kostenfreies Webinar zum Thema „Tipps & Tricks zum Lasern“ an.

www.cameo-laser.de