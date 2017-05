Am 25. und 26. April 2017 fanden bei Geiger-Notes, Mainz-Kastel, zwei Workshops zum Thema Qualität statt – ein Thema, mit dem sich der Spezialist für Kalender, Notizbücher und Haftnotizen intensiv beschäftigt. So stellt seit dem vergangenen Jahr ein eigens berufener Qualitätsmanager zusammen mit dem gesamten Geiger-Notes-Team sämtliche Prozesse und Dokumentationen auf den Prüfstand, schafft Standards und schneidet manchen alten Zopf ab.

Über 50 Besucher folgten nach offiziellen Angaben der Einladung nach Mainz-Kastel, um Fragen nachzugehen wie: Was ist Qualität, und wie verbessert man sie kontinuierlich? Wie erkennt man Qualität bei Druck und Prägungen, und wo gelangt eine industrielle Fertigung auch manchmal an ihre Grenzen? Außerdem im Fokus: Wie digitale Prozesse dabei helfen können, Beratungs- und Servicequalität zu erhöhen. Beim abschließenden Betriebsrundgang konnten sich die Gäste dann davon überzeugen, wie das theoretisch Vorgetragene in der Produktion praktisch umgesetzt wird.

www.geiger-notes.ag

Bildquelle: Geiger-Notes AG