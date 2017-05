Alibaba: 60% Umsatzwachstum

Der chinesische Online-Marktplatzbetreiber Alibaba hat im ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahresquartal ein Umsatzwachstum von 60% auf 5,6 Mrd. US-Dollar (ca. 5 Mrd. Euro) erzielt. Im Gesamtjahr 2016 verzeichnete der vor 18 Jahren von Jack Ma gegründete E-Commerce-Konzern ein Umsatzplus von 56% auf 22,9 Mrd. US-Dollar (ca. 20 Mrd. Euro). Laut Alibaba waren der Online-Handel in China, das Cloud-Geschäft sowie die Übernahmen des chinesischen Videoportals Youku Tudou und der südostasiatischen Online-Handelsplattform Lazada hauptverantwortlich für den Anstieg der Umsatzzahlen. So wuchs der Umsatz im Segment E-Commerce im ersten Quartal um 47%. Im Bereich Cloud-Computing konnte Alibaba seinen Umsatz mehr als verdreifachen, und in der Digitalmedien- und Entertainment-Sparte verbuchte das Unternehmen einen Anstieg um 234%.

www.alibaba.com