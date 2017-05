terminic: Zum fünften Mal PSO-zertifiziert

terminic, Bremen, wurde zum fünften Mal in Folge nach ProzessStandard Offsetdruck (ISO 12647) für seinen Kartonagendruck auf 100er-Raster zertifiziert. Der Verband Druck und Medien NordOst e.V. (vdmno e.V.), vertreten durch Udo Eickelpasch, überprüfte am Firmensitz in Bremen die Module qualifiziertes Farbmanagement, Prüfdruckerstellung, Druckformherstellung und Einrichten von Druckaufträgen/Fortdruck. Anschließend bestätigte auch die Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. die Auswertungsergebnisse der vdmno.

terminic hat seit 2009 ein hauseigenes PSO-Team mit Fachkräften aus den Bereichen Druck und Vorstufe aufgestellt, die für das Qualitätsmanagement im Druck von 100er-Raster auf GC1-Kartonage verantwortlich zeichnen und kontinuierliche Verbesserungsprozesse umsetzen. Nach Ansicht des Kalenderherstellers stelle die freiwillige Teilnahme an der Zertifizierung eine dauerhaft konstante Produktion durch standardisierte Verfahrensabläufe und Prozesskomponenten sicher und untermauere den eigenen Qualitätsanspruch.

www.terminic.eu