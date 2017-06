25 Jahre A.I.D.A GmbH

In diesem Jahr feiert die Bochumer A.I.D.A GmbH 25-jähriges Bestehen. Das 1992 gegründete Unternehmen beliefert Firmen, Vereine, Gemeindeverwaltungen und Verbände mit haptischen Botschaftern, Messepräsenten, Sonderanfertigungen und Trendartikeln, die in jeder gewünschten Stückzahl und individuell auf die jeweilige Aktion, Zielgruppe oder zu kommunizierende Werbebotschaft abgestimmt, gefertigt werden.

„Jedes Unternehmen ist einzigartig und so muss es auch das Werbemittel sein“, sagt Dagmar Jünemann, Mitbegründerin und Geschäftsführerin der A.I.D.A GmbH. „Ob kleine oder große Anfrage – bei uns wird jeder Auftrag gleichermaßen gern und zuverlässig behandelt“, ergänzt Alexandra Brune, ebenfalls Mitbegründerin und Geschäftsführerin. So wird bei Bedarf ausführlich und unverbindlich beraten, Entwürfe werden kostenfrei erstellt, jedes Angebot wird individuell kalkuliert und „bei knappen Lieferterminen werden alle Kräfte mobilisiert“. Ist ein gewünschter Artikel nicht im Sortiment zu finden, so nutzt A.I.D.A gute langjährige Kontakte weltweit, um ihn zu finden und kann ihn oft günstig anbieten.

