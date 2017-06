COPI’S 2017: Online-Registrierung läuft

Vom 2. bis zum 4. Oktober 2017 findet im Inter Expo Center der bulgarischen Hauptstadt Sofia die sechste Ausgabe der COPI’S statt. Die internationale Fachmesse richtet sich an Unternehmen aus der Druck- und Werbebranche und versteht sich als einzige B2B-Plattform Bulgariens, wo Hersteller, Lieferanten, Händler und Agenturen aus den Bereichen Druckveredelung, Leuchtreklame, Outdoor- und haptische Werbung aufeinandertreffen.

Nach Angaben von Veranstalter Inter Expo Center zieht die COPI’S Jahr für Jahr mehr Spezialisten aus der südeuropäischen Druck- und Werbeindustrie an. So konnte man 2016 einen Besucherzuwachs von 20% im Vergleich zur Vorjahresausgabe verzeichnen. Auch für 2017 hat sich die Messe auf die Fahnen geschrieben, u.a. die neuesten technologischen Trends und Errungenschaften in den Bereichen Druck, Digitalisierung und Prozessmanagement zu demonstrieren. Die COPI‘s findet an allen drei Tagen von jeweils 10 bis 18 Uhr statt und wird von der Digital Textile Conference, zahlreichen Live-Vorführungen, Workshops und interaktiven Ausstellungsbereichen begleitet. Die Online-Registrierung ist ab sofort möglich.

www.copi-s.com

Bildquelle: Inter Expo Center