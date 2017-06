Mittelstandsoffensive für haptische Werbung

Am 13. Juni 2017 wurden in der Kreissparkasse Siegburg die Preisträger des Ludwig 2017 geehrt. Der Ludwig ist ein regionaler Ableger des großen Preis des Mittelstands für die Region Bonn/Rhein-Sieg. Mit vor Ort war WA Media. Der Veranstalter der HAPTICA® live nutzte als Sponsor die Chance vor rund 200 Gästen auf die nächste Veranstaltung der „Erlebniswelt Haptische Werbung“ am 21. März 2018 im WCCB Bonn hinzuweisen und auf die Vorzüge haptischer Werbung aufmerksam zu machen. Schließlich sind gegenständliche Werbeträger gerade für den Mittelstand ein äußerst effektives, weil zielgerichtet einzusetzendes Werbemedium.

Der Ludwig wird ausgerichtet von der IHK Bonn/Rhein-Sieg und der regionalen Servicestelle Bonn/Rhein-Sieg SC Lötters. In diesem Jahr bewarben sich mehr als 30 Unternehmen um die begehrte Auszeichnung, 15 kamen in die Finalrunde. Sechs Unternehmen wurden in den Kategorien Innovation, Marketing, Wachstum, Nachhaltigkeit, Regionales Engagement und Gesellschaftliche Relevanz zu Gewinnern erklärt. Gesamtsieger beim Ludwig 2017 wurde die Messe- und Marketingagentur Schwan aus Meckenheim. Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe der WA Nachrichten, Nr. 363 (28. Juni 2017).

