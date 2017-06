reeko design: Neustrukturierung abgeschlossen

Seit reeko design, Ellerau, im August 2015 im Zuge einer Nachfolgeregelung als Division in die Carstensen Import-Export Handelsgesellschaft mbH eingegliedert wurde, hat sich einiges getan: Die Integration des 2003 von Reenald Koch gegründeten Unternehmens ging mit einer Neustrukturierung einher, zu der u.a. ein klar gegliedertes Profil, ein differenziertes Produktportfolio und ein erweitertes Leistungsspektrum gehören. Das gewandelte Gesicht von reeko design spiegelt sich im neuen Unternehmensmotto „Smart – Different – Affordable“ wider. Dabei steht „Smart“ für intelligente, innovative Werbeartikel mit hohem Nutzwert, „Different“ für das Besondere und Unverwechselbare dieser Produkte und „Affordable“ für das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis der Angebote – vom Katalogsortiment bis hin zur Sonderanfertigung. Für die Umsetzung zeichnet das neue Vertriebsteam um Marco Reimann, Divisionsleiter für reeko design bei Carstensen, verantwortlich.

Als Importeur für hochwertige Werbeartikel und Sonderanfertigungen stehen bei reeko design Qualität und Sicherheit an erster Stelle: „Unsere Produkte genießen volumenoptimierte Konditionen, durchlaufen mehrfach Qualitätskontrollen nach europäischen Prüfstandards und erfüllen Social-Compliance-Richtlinien“, erläutert Thorsten Köhler, zusammen mit Martin Pancke Geschäftsführer bei Carstensen und dem Geschäftsbereich reeko design. „Mit unserer langjährigen Expertise in Sachen Qualität und Compliance im Rücken heißt das für unsere Partner aus dem Werbeartikelhandel v.a. bedingungslose Verlässlichkeit. Jeder Artikel, der unser Haus verlässt, ist eingehend geprüft, nach gesetzlichen Normen und Richtlinien zertifiziert und als solches gekennzeichnet. So sind wir u.a. Mitglied im BSCI und FSC und arbeiten eng mit renommierten Prüfinstituten zusammen. Zudem prüfen wir die Produkte nochmals durch unser hauseigenes Qualitätsmanagement und auditieren unsere Lieferanten sowie ihre Fabriken.“

www.reeko.com