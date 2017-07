Sportliche Woche bei Ritter-Pen

Am 21. Juni 2017 nahm Ritter-Pen, Brensbach, mit einigen Läuferinnen und Läufern verschiedener Altersklassen am Darmstädter Stadtlauf teil. Den zweiten Platz in seiner Altersklasse belegte dabei Mitarbeiter Sven Theis, normalerweise als Triathlet für den SV Münster unterwegs, der die 5 km-Strecke in einer Zeit von nur 17 Minuten und 13 Sekunden zurücklegte.

Unter dem Motto „Ritter Family & Friends“ fand dann am 25. Juni die diesjährige „Schmucker Radler Tour“ statt. Bei gutem Wetter machten sich 31 Ritter-Pen-Mitarbeiter, Familienangehörige und Freunde auf den Weg rund ums Odenwälder Mossautal. Nach den Anstrengungen folgte ein gemütlicher Ausklang im Rahmen des Schmucker Festes auf dem Gelände der ortsansässigen Brauerei, wo man sich über den ersten Platz in der Teamwertung und einen Pokal freuen durfte.

