Bickmann Werbeideen: Umzug

Bickmann Werbeideen ist umgezogen: Der neue Firmensitz in Mannheim-Neuostheim in der Nähe des Flughafens und des Autobahnkreuzes Mannheim ist sehr gut erreichbar und verfügt über ausreichende Parkmöglichkeiten. In der ersten Etage wurden moderne, großzügige Büroräume und ein repräsentativer Ausstellungsraum sowie ein Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit eingerichtet; im Erdgeschoss besteht die Möglichkeit, Kundenware einzulagern.

Seit 1996 beraten Firmeninhaber Stefan Bickmann und sein Team Kunden in ganz Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Mit persönlicher Beratung, Zielorientierung, Zuverlässigkeit und Kreativität entwickelt Bickmann Werbeideen maßgeschneiderte Lösungen für den erfolgreichen Einsatz haptischer Werbung.

Die neuen Kontaktdaten lauten:

Bickmann Werbeideen

Seckenheimer Landstr. 190

D-68163 Mannheim

Tel.: +49/621/4183928

Fax: +49/621/4183929

info@bickmann-werbeideen.de

www.bickmann-werbeideen.de