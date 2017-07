Weber-Stephen strukturiert um

Weber-Stephen Deutschland hat sein Kern-Managementteam in Ingelheim neu aufgestellt: Frank Rommersbach, Vertriebsdirektor Deutschland, steigt in die Geschäftsführung auf und unterstützt Michael Reuter, Vicepresident Sales and Markets EMEA und Geschäftsführer von Weber-Stephen Deutschland, ab sofort als Geschäftsführer Vertrieb. Rommersbach arbeitet seit 2013 für Weber-Stephen und hat in der Vergangenheit umfassend zur strategischen Weiterentwicklung des Grillherstellers beigetragen.

Die Stelle des Kaufmännischen Leiters tritt Dominic Steinbach an, der seit 2015 als Finance Manager Deutschland bei Weber-Stephen beschäftigt ist. Simone Weber, seit 2011 für das Ingelheimer Unternehmen tätig, verbleibt in ihrer Position als Marketing Direktorin Deutschland, die sie im Sommer 2016 angetreten hat. Weber hat u.a. maßgeblich zur Entwicklung und zum Aufbau der POS-Erlebniswelten beigetragen und war für die Entwicklung des Grillmagazins Original verantwortlich.

